Mehmet Ali Felekoğlu 94 yaşında

Güneşli Mahallesi'nden merhum İsmail ve Ayşe Felekoğlu'nun oğlu, Hatice-Semiha-Güler-Müslüm-Ayşegül-Kemal-Metin kardeşlerin babası, Uzun Çarşı esnaflarından Mehmet Ali Felekoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Haziran 2019 Pazartesi Günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii'nde kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i, Ahmet Karacabey Caddesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için Telefon :
Müslüm Felekoğlu - 0506 903 56 52
Taziye için Telefon :
Müslüm Felekoğlu - 0506 903 56 52