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Mehmet Ali Çelebioğlu 66 yaşında

Mehmet Ali Çelebioğlu 66 yaşında

Mehmet Ali Çelebioğlu 66 yaşında

Afşin ilçesinden olup Mersin Erdemli ilçesinde ikamet eden merhum Ali Avni ve Fatma Çelebioğlu ailesinin oğlu, Ümüs Çelebioğlu’nun eşi, Avni, Aysel, Mustafa, Ayşe, Aysun kardeşlerin babaları, Şemsi, Fahika, Ayşe, Meral, Gülümser ve Balıkesir SGK İl Müdürü Hacı Bekir Çelebioğlu’nun kardeşleri,  Murat Canbolat, ziraat mühendisi Ramazan Ceran ve Barış Özdin’in kayınbabaları, TKİ’den emekli Mehmet Ali Çelebioğlu 07.05.2019 tarihinde muzdarip olduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 08.05.2019 tarihinde Afşin Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınarak, Afşin Asri Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Dedebaba Mahallesi Kırım Sokak No: 43 adresinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 530 441 46 55 kardeşi Hacı Bekir,

0 537 518 23 46 oğlu Avni.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Tolga tap osmaniye 2 hafta önce

Mekanı cennet olsun avni abim basınız saolsun Allah sabırlar versın mustafam sanada gardasım

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Bünyamin yüce 2 hafta önce

Hakkın rahmetine kavuşan merhum merhumeye yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum Yeri nur mekânı cennet olsun yakınlarının Başı sağolsun.

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İrfan YILMAZ- İstanbul 2 hafta önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Hamza topsakal 2 hafta önce

Merhum mehmet ali beye Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim erdemli

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