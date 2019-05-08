Mehmet Ali Çelebioğlu 66 yaşında

Afşin ilçesinden olup Mersin Erdemli ilçesinde ikamet eden merhum Ali Avni ve Fatma Çelebioğlu ailesinin oğlu, Ümüs Çelebioğlu’nun eşi, Avni, Aysel, Mustafa, Ayşe, Aysun kardeşlerin babaları, Şemsi, Fahika, Ayşe, Meral, Gülümser ve Balıkesir SGK İl Müdürü Hacı Bekir Çelebioğlu’nun kardeşleri, Murat Canbolat, ziraat mühendisi Ramazan Ceran ve Barış Özdin’in kayınbabaları, TKİ’den emekli Mehmet Ali Çelebioğlu 07.05.2019 tarihinde muzdarip olduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 08.05.2019 tarihinde Afşin Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınarak, Afşin Asri Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Dedebaba Mahallesi Kırım Sokak No: 43 adresinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 530 441 46 55 kardeşi Hacı Bekir,

0 537 518 23 46 oğlu Avni.