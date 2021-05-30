Mehmet Ali Akarçay 43 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden Hamamcılardan kahveci Ali’nin torunu, Hayati Akarçay’ın oğlu, Sultan Karagenç, Fatoş Akarçay’ın kardeşi,Yasin Karagenç’in kayınbiraderi, Şahender Kul, Miyase Cengizler, Yemliha Akarçay, Mehmet Ali Akarçay, Kerim Akarçay, Cuma Akarçay, Sultan Aycan, Fadime Demir’in yeğenleri, Nallının Mehmet’in torunu, Muhittin, Ali, Gazi Taşyürek’in yeğeni, Mehmet Ali Akarçay vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Elbistan Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Elbistan’da kendi hanesindedir.