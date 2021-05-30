Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
30 bin doz aşının yapıldığı Elbistan, 1 Haziran sonrasına hazır
30 bin doz aşının yapıldığı...
10 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin kazananı belli oldu
10 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin...
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının parolası şampiyonluk
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının...
Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu...
banner191
banner162

Mehmet Ali Akarçay 43 yaşında

Mehmet Ali Akarçay 43 yaşında
banner167

Kızılcaoba Mahallesinden Hamamcılardan kahveci Ali’nin torunu, Hayati Akarçay’ın oğlu, Sultan Karagenç, Fatoş Akarçay’ın kardeşi,Yasin Karagenç’in kayınbiraderi, Şahender Kul, Miyase Cengizler, Yemliha Akarçay, Mehmet Ali Akarçay, Kerim Akarçay, Cuma Akarçay, Sultan Aycan, Fadime Demir’in yeğenleri, Nallının Mehmet’in torunu, Muhittin, Ali, Gazi Taşyürek’in yeğeni, Mehmet Ali Akarçay vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazından sonra Elbistan Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Elbistan’da kendi hanesindedir.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Akarçay 43 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.