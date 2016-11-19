Merhum Hacı Sefer’un oğlu, B Termik Santrali personeli Hakan Mıhçı, Polis Memuru Sefer Mıhçı ve Çiğdem Telli kardeşlerin babası, merhum Kadir Karcıoğlu’nun kardeşi, TKİ’den emekli Yusuf Bostancı ve merhum Sebahattin Bostancı’nin eniştesi, Mustafa Güleç, Çiriş Mehmed ve merhum Yaşar Yeşilbaş bacanakların kayınbiraderi, Adliyeden emekli Mehmed Emin Mıhçı, 19 Kasım 2016 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Kasım 2016 Cumartesi günü ikindi namazından sonra Ulu Camii’nden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Yeşilyurt Mah. Çok Programlı Lise karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKÂNI CENNET OLSUN.