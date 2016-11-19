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Mehmed Emin Mıhçı

Merhum Hacı Sefer’un oğlu, B Termik Santrali personeli Hakan Mıhçı, Polis Memuru Sefer Mıhçı ve Çiğdem Telli kardeşlerin babası

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Mehmed Emin Mıhçı

Merhum Hacı Sefer’un oğlu, B Termik Santrali personeli Hakan Mıhçı, Polis Memuru Sefer Mıhçı ve Çiğdem Telli kardeşlerin babası, merhum Kadir Karcıoğlu’nun kardeşi, TKİ’den emekli Yusuf Bostancı ve merhum Sebahattin Bostancı’nin eniştesi, Mustafa Güleç, Çiriş Mehmed ve merhum Yaşar Yeşilbaş bacanakların kayınbiraderi, Adliyeden emekli Mehmed Emin Mıhçı, 19 Kasım 2016 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Kasım 2016 Cumartesi günü ikindi namazından sonra Ulu Camii’nden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Yeşilyurt Mah. Çok Programlı Lise karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

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Mustafa Aytekin 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKÂNI CENNET OLSUN.

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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ERKAN EKİCİ 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Harun ipek 1 ay önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet toprağı bol olsun

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Ziya KüçüK 1 ay önce

Allah rahmet eylesin cennet mekanı olsun.Geride kalanlara mevlam sabırlar versin.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM MEHMET EMİN MIHÇI BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN

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Akay 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Eminçifliklimuğla 1 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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