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Medine Özdemir 78 yaşında

Çobanbeyli mahallesinden Merhum İsmail Özdemir'in eşi,

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Medine Özdemir 78 yaşında

Çobanbeyli mahallesinden Merhum İsmail Özdemir'in eşi, Mehmet, Süleyman, Cuma Özdemir ile Ümmü Ünlü, Merva Taşkıran ve Nimet Özdemir'in anneleri, Durdu Taşkıran ve Hacı Ünlü'ün kayınvalideleri, Medine Özdemir, vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Çobanbeyli Mahallesi Ağlık Tepesi (Fatihler Caddesi) No: 52’de kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 544 620 62 46 Hamit Mert

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 ay önce

MERHUME MEDİNE ÖZDEMİR HANIM TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.[MEKANI CENNET OLSUN]

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Hacı Durdu CEHİZ 3 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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mevlüt akın 3 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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