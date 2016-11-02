Medine Gürbüz 81 yaşında

Akbayır mahallesinden Hacı Mehmet Solak ailesinin kızı, Şakir Gürbüz'ün eşi, Şeker Fabrikasından emekli Mehmet, Mesut, Raziye, Döne, Hatice ve Habibe Gürbüz kardeşlerin annesi, Şerif Solak, Haşim Solak, Mehmet Solak ve Mustafa Solak'ın kız kardeşi, Mustafa Gürbüz, Recep Baykal, Sıttık Çınkı ve Kemal General bacanakların kayınvalidesi, Medine Gürbüz, 2 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Akbayır mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 544 730 99 40 oğlu Mehmet Gürbüz, 0 537 415 13 61 oğlu Mesut, 0 544 641 01 05 yeğeni Mehmet Fatih Gürbüz.
MERHUME MEDİNE GÜRBÜZ TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.