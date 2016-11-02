Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Medine Gürbüz 81 yaşında

Akbayır mahallesinden Hacı Mehmet Solak ailesinin kızı,

Bu haber kez okundu.

Medine Gürbüz 81 yaşında

Akbayır mahallesinden Hacı Mehmet Solak ailesinin kızı, Şakir Gürbüz'ün eşi, Şeker Fabrikasından emekli Mehmet, Mesut, Raziye, Döne, Hatice ve Habibe Gürbüz kardeşlerin annesi, Şerif Solak, Haşim Solak, Mehmet Solak ve Mustafa Solak'ın kız kardeşi, Mustafa Gürbüz, Recep Baykal, Sıttık Çınkı ve Kemal General bacanakların kayınvalidesi, Medine Gürbüz, 2 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Akbayır mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 544 730 99 40 oğlu Mehmet Gürbüz, 0 537 415 13 61 oğlu Mesut, 0 544 641 01 05 yeğeni Mehmet Fatih Gürbüz.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME MEDİNE GÜRBÜZ TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ADNAN GÖNÇ 2 ay önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET KALANLARA SABIR DİLEĞİYLE.BAŞINIZ SAĞ OLSUN ADNAN GÖNÇ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29