Mediha Şahin 80 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden Mehmet ve Nuriye Karanlıktagezer ailesinin kızı, merhum emekli öğretmen Beşir Şahin’in eşi, merhum Mehmet Akif, Kadir, Hüseyin Cahit ve Murat Şahin ile Naciye Diri, Nevide Sevinçgül ve Nuray Erman kardeşlerin annesi 16 torun 10 da torun çocuğu ninesi Medine Şahin müzdarip bulunduğu hastaliğa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Eylül 2020 çarşamba günü öğlen namazına müteakip ulu camiinde cenaze namazı kılınacak çiçek mahallesinde defnedilecektir.

Taziyesi Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi Örnekkent sitesi kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar

0546 419 03 05 oğlu Kadir Şahin

0546 778 09 38 oğlu Hüseyin Cahit