banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mediha Şahin 80 yaşında

Mediha Şahin 80 yaşında
banner17
banner43
Kızılcaoba Mahallesinden Mehmet ve Nuriye Karanlıktagezer ailesinin kızı, merhum emekli öğretmen Beşir Şahin’in eşi, merhum Mehmet Akif, Kadir, Hüseyin Cahit ve Murat Şahin ile Naciye Diri, Nevide Sevinçgül ve Nuray Erman kardeşlerin annesi 16 torun 10 da torun çocuğu ninesi Medine Şahin müzdarip bulunduğu hastaliğa yenik düşerek vefat etmiştir. 
Cenazesi 23 Eylül 2020 çarşamba günü öğlen namazına müteakip ulu camiinde cenaze namazı kılınacak çiçek mahallesinde defnedilecektir. 
Taziyesi Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi Örnekkent sitesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar 
0546 419 03 05 oğlu Kadir Şahin 
0546 778 09 38 oğlu Hüseyin Cahit

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.