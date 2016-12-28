Mediha Özpolat 73 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Camcı Şakir namıyla anılan Şakir Özpolat’ın eşi, Ahmet ve Habibe Dal ailesinin kızı, Dr. Emrullah, Dr. Erdinç, Mühendis Mesut, Habibe, Hamiyet, Eczacı Halide ve Dr. Öznur Özpolat kardeşlerin annesi, esnaftan Mükremin Albay, Ecz. Zeki Yıldırım, Dr. Ayhan Bolat ve Ziraat Müh. Atilla Şahin bacanakların kayınvalidesi, Ahmet Dal, Mehmet Dal ve Gülşirin Dal kardeşlerin ablası, Ecz. Nazan, Ezc. Bercan ve Hacer Özpolat’ın kayınvalidesi Mediha Özpolat, 28 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi; 29 Aralık 2016 Perşembe günü Öğle namazını müteakiben Ulu Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i; Pınarbaşı mahallesi, eski Adliye Lojmanları civarı, Bozkurtbey Caddesi, Güneş Sitesi (Kentpark arkası), kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 215 69 27 oğlu Emrullah.