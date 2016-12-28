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Mediha Özpolat 73 yaşında;

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Mediha Özpolat 73 yaşında;
 Kızılcaoba mahallesinden Camcı Şakir namıyla anılan Şakir Özpolat’ın eşi, Ahmet ve Habibe Dal ailesinin kızı, Dr. Emrullah, Dr. Erdinç, Mühendis Mesut, Habibe, Hamiyet, Eczacı Halide ve Dr. Öznur Özpolat kardeşlerin annesi, esnaftan Mükremin Albay, Ecz. Zeki Yıldırım, Dr. Ayhan Bolat ve Ziraat Müh. Atilla Şahin bacanakların kayınvalidesi, Ahmet Dal, Mehmet Dal ve Gülşirin Dal kardeşlerin ablası, Ecz. Nazan, Ezc. Bercan ve Ülkü Özpolat’ın kayınvalidesi Mediha Özpolat 28 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi; 29 Aralık 2016 Perşembe günü Öğle namazını müteakiben Ulu Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’anı Kerimi; Pınarbaşı mahallesi, eski Adliye Lojmanları civarı, Bozkurtbey Caddesi, Güneş Sitesi (Kentpark arkası), kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0505 215 69 27 oğlu Emrullah

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 36 dakika önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMUN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.MEKANI CENNET OLSUN.

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