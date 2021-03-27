Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Güneş enerjisi santrali, 2 milyon 490 bin TL’ye mal olacak
Güneş enerjisi santrali, 2 milyon...
Elbistanspor’da yeni sezon öncesi lansman yapıldı
Elbistanspor’da yeni sezon öncesi lansman...
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Otizmli Yakup’un polislik hayali gerçek oldu
Otizmli Yakup’un polislik hayali gerçek...
Öztunç: “İşçiyi ekmeği ile tehdit ediyorlar”
Öztunç: “İşçiyi ekmeği ile tehdit...
banner191
banner162

Mediha Kurnaz 93 yaşında

Mediha Kurnaz 93 yaşında
banner167

Köprübaşı Mahallesinden merhum Ahmet-Fatma Küpçüoğlu ailesinin kızı,Güneşli Mahallesinden merhum Sobacı Ali Kurnaz'ın eşi, avukat Ahmet, esnaftan Bilal, gelir uzmanı Hüseyin ile Güler Yeniçeri ve Fatma Karaduman kardeşlerin annesi,Sanayi esnafı Hacı Yeniçeri ve emekli albay Necati Karaduman'ın kayınvalidesi, Ali Kurnaz, Ömer Kurnaz ve Alper Yeniçeri'nin büyükannesi,12 torun 13'de torun çocuğu büyükannesi Mediha Kurnaz (93) vefat etmiştir.

Cenaze namazı 27 Mart cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii'nde kılınarak, Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Covid-19 salgını sebebiyle telefonla kabul edilecektir.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Ahmet: 0532 2351064

Oğlu Bilal: 0555 8033384

Oğlu Hüseyin: 0532 6578084

Damadı Hacı: 0507 2040111

Damadı Necati: 0535 8285996

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Mediha Kurnaz 93 Yaşında