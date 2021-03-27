Mediha Kurnaz 93 yaşında

Köprübaşı Mahallesinden merhum Ahmet-Fatma Küpçüoğlu ailesinin kızı,Güneşli Mahallesinden merhum Sobacı Ali Kurnaz'ın eşi, avukat Ahmet, esnaftan Bilal, gelir uzmanı Hüseyin ile Güler Yeniçeri ve Fatma Karaduman kardeşlerin annesi,Sanayi esnafı Hacı Yeniçeri ve emekli albay Necati Karaduman'ın kayınvalidesi, Ali Kurnaz, Ömer Kurnaz ve Alper Yeniçeri'nin büyükannesi,12 torun 13'de torun çocuğu büyükannesi Mediha Kurnaz (93) vefat etmiştir.

Cenaze namazı 27 Mart cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii'nde kılınarak, Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Covid-19 salgını sebebiyle telefonla kabul edilecektir.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Ahmet: 0532 2351064

Oğlu Bilal: 0555 8033384

Oğlu Hüseyin: 0532 6578084

Damadı Hacı: 0507 2040111

Damadı Necati: 0535 8285996