Mediha Doğan 87 yaşında
18 Nisan 2020 Cumartesi 11:44
Merhumeye Allahtan rahmet dilerim mekânı cenneti ala olsun Allahım merhametiyle yargilasın Allahım yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin Allahım taksiratını affetsin
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun