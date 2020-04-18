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Mediha Doğan 87 yaşında

Mediha Doğan 87 yaşında
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 Mediha Doğan 87 yaşında, 
Kızılcaoba mahallesinden  merhum Güblüce'li Mehmet Doğan'ın eşi,  Mehmet ve Hatice Bostancı ailesinin kızı, Mustafa, Murat, Hatice, Hacer, Esvet ve Halide Doğan kardeşlerin annesi,  emekli  Otobüs Şoförü Galip Bostancı 'nın ablası,    AEL'den emekli Necati Usta, Merhum Almanya'da İşadamı  Mehmet Doğan,  İHSAN Terkeşli  ve merhum Alaiddin Salt bacanakların kayınvalidesi,   Mediha Doğan 18 Nisan 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir. 
Öğle namazına müteakip Gariplik Camiinda cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar :
0 544 589 73 13 oğlu Mustafa Doğan 
0 541 727 77 67 Torunu Ömer Salt

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Şait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Muharrem GÜLBAY 5 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet dilerim mekânı cenneti ala olsun Allahım merhametiyle yargilasın Allahım yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin Allahım taksiratını affetsin

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Hacı Durdu CEHİZ 5 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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ALAATTİN Sarı 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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