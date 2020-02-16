Ekinözü-Türkeli Mahallesinden, küçük İbrahim-Fatma Şakalar ailesinin oğlu, Fadime Şakalar'ın eşi, hastaneden emekli Hacı, Ekinözü belediyesinde çalışan Şuayıp, meslek yüksek okulu personeli Halil, karayolları personeli Ali Şakalar'ın abisi, Sadullah ve emniyet personeli Hidayet Şakalar'ın eniştesi, Selma, huzur evi personeli Fatih, Çelikler personeli Mehmet, Hatice, Şehriban, milli savunma bakanlığı personeli İbrahim Şakalar'ın babaları Medet Şakalar 67 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 17.02.2020 Ekinözü Türkeli mahalesinde öğle namazına müteakip defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Oğlu Fatih 0543 879 58 75
Kardeşi Halil 0541 538 66 19
Kardeşi Ali 0541 623 97 96