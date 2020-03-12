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Mecit Aktaş 57 yaşında

Mecit Aktaş 57 yaşında
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Gökçek mahallesinden meccolar kabilesinden Hüseyin ve Leyli Aktaş’ın oğlu; merhum Hasan merhume Namiye ve Ekrem kardeşlerin abisi Halis ve İbrahim Demir’in yeğeni Mecit Aktaş vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazı Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet mahallesi Bahçelievler sokak Ticaret meslek lisesi yanı kendi hanesinde okunacaktır. Taziye telefon:  Ekrem Aktaş 0544 246 52 48


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Mecit Aktaş 57 Yaşında
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yusuf kozanğlu 5 saat önce

ÖIüm hayatın başlangıcıdır. Ne ölen yok olur ne de onun hatırası unutulur. AIIah sevdiği kuIIarını yanına alırmış . Allahım eş dost ve sevenlerine sabır dilerim merhumenin mekânı cennet oIsun, Başınız sağ oIsun. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun

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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Adem kancı 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Fadıl Demir 3 saat önce

Allah, rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Çektiğin acılar, günahlarına kefaret olsun.

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mehmet YAY 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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Yılmaz kalkan 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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