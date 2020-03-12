Mecit Aktaş 57 yaşında

Gökçek mahallesinden meccolar kabilesinden Hüseyin ve Leyli Aktaş’ın oğlu; merhum Hasan merhume Namiye ve Ekrem kardeşlerin abisi Halis ve İbrahim Demir’in yeğeni Mecit Aktaş vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazı Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kümbet mahallesi Bahçelievler sokak Ticaret meslek lisesi yanı kendi hanesinde okunacaktır. Taziye telefon: Ekrem Aktaş 0544 246 52 48
ÖIüm hayatın başlangıcıdır. Ne ölen yok olur ne de onun hatırası unutulur. AIIah sevdiği kuIIarını yanına alırmış . Allahım eş dost ve sevenlerine sabır dilerim merhumenin mekânı cennet oIsun, Başınız sağ oIsun. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun