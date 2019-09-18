banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mazhar (Moser) Kandilli 76 yaşında

Mazhar (Moser) Kandilli 76 yaşında

Mazhar (Moser) Kandilli 76 yaşında
banner143
 Kızılcaoba Mahallesinden merhum Ahmet Kandilli’nin oğlu, merhum Cuma, Mehmet, Şükrü, Adil, Hatice Kandilli’nin kardeşi, Ahmet, Gül Hacer, Sariye, Betül, Beyza kardeşlerin babası, Mehmet Üredi, Ramazan Kacabaş bacanaklarının kayınbabası, Ahmet Vicdan’ın kayınbirederi Mazhar (Moser) Kandilli vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına mütakip Kızılcaoba Yeni Camii’nden alınarak Ketmenler Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi diş hastanesi üstünde kendi hanesinde okunacaktır.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HÜSEYİN ÖNAT 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 8 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
CEZMİ ÖZKARA-İST. 8 saat önce

Babamın dayısının oğlu mazhar Kandilli'ye Allah'tan rahmet;kederli ailesine,evlatlarına,yakınlarına,tüm KANDİLLİ kâbilesine başsağlığı dilerim.Kâbri nur,mekânı cennet olsun.Amin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner116