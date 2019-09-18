Mazhar (Moser) Kandilli 76 yaşında

Cenazesi öğle namazına mütakip Kızılcaoba Yeni Camii’nden alınarak Ketmenler Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi diş hastanesi üstünde kendi hanesinde okunacaktır.
18 Eylül 2019 Çarşamba 11:30
Cenazesi öğle namazına mütakip Kızılcaoba Yeni Camii’nden alınarak Ketmenler Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi diş hastanesi üstünde kendi hanesinde okunacaktır.
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Babamın dayısının oğlu mazhar Kandilli'ye Allah'tan rahmet;kederli ailesine,evlatlarına,yakınlarına,tüm KANDİLLİ kâbilesine başsağlığı dilerim.Kâbri nur,mekânı cennet olsun.Amin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.