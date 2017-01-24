Maşallah Kurt 61 yaşında

Aslen Kabaktepe mahallesinden olup Namık Kemal Mahallesinde ikamet eden merhum Ali Kurt’un oğlu, Adem, Cuma ve Belediye personeli Murat Kurt’un babası, Nuri, Fevzi, Cuma ve merhum Hacı Kurt’un kardeşi, Ökkeş Soy, Ökkeş Akçam, Adem Bursalı ve Ramazan Arslan’ın kayınbabaları, Maşallah Kurt, vefat etmiştir.

Cenazesi Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi, 49052 Sokakta okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 542 458 84 70 oğlu Murat.