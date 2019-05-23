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Mamo Kaya 95 yaşında

Mamo Kaya 95 yaşında

Mamo Kaya 95 yaşında

Aslen Gümüşdöven (Zerdekeş) Mahallesi’nden merhume Hanım Kaya’nın eşi, İbrahim, Hasan, Ahmet, Ayşe Yıldırım, Fidan Kuş, merhume Fatma Kaya ve merhum Mehmet Kaya kardeşlerin babaları, Mustafa Kuş ve Ali Yıldırım bacanakların kayınbabası Mamo Kaya 95 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Elbistan Cemevinden alınarak Gümüşdöven Mahallesi’nde defnedilecektir. Taziyesi Gümüşdöven Mahallesi’ndeki hanelerinde olacaktır. 

Taziye için telefonlar: 

0537 576 1083 oğlu Mustafa Kaya

0 531 820 1731 eniştesi Mustafa Kuş

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Yerel Manşetler
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Çetin Saykın Almanya 4 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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