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Malik Özdoğan 66 yaşında

Malik Özdoğan 66 yaşında
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Küm­bet Ma­hal­le­sin­den Dur­muş Ali ve Emine Öz­do­ğan aile­si­nin oğlu, mer­hum elekt­rik­çi Ha­ya­ti, TEDAŞ’tan emek­li Hacı Kerim ve mer­hum Yem­li­ha Öz­do­ğan ile Gül­be­yaz Kay­nak, Zey­nep Öz­de­mir ve Mak­bu­le Aydın kar­deş­le­rin kar­de­şi, Veli ve Orhan Öz­do­ğan, Nil­gün Özcan, ve Me­di­ne Öz­do­ğan kar­deş­le­rin ba­ba­sı be­le­di­ye per­so­ne­li Halis Doğan ve Zeki Öz­de­mir’in da­yı­sı, EÜAŞ per­so­ne­li ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mahir, Nihat ve Cengiz Öz­do­ğan’ın am­ca­sı, Malik Öz­do­ğan 21 Eylül 2020 Pa­zar­te­si günü vefat et­miş­tir. 
Ta­zi­ye için tel: 0532 273 32 18 oğlu Veli


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Anahtar Kelimeler:
Malik Özdoğan 66 Yaşında
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Yılmaz kalkan 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ali Akarsu Istanbul 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Rahmi Güllü 10 saat önce

Allah rahmet eylesin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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Fatih yıldırım 10 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Ramazan AYDIN 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cümleden başıniz sağolsun

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İbrahim Kaynak 10 saat önce

Yüce Mevla rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 10 saat önce

Merhuma Allahtan rahmetler diliyorum.

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Mustafa Küçük 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim

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