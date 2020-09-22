Kümbet Mahallesinden Durmuş Ali ve Emine Özdoğan ailesinin oğlu, merhum elektrikçi Hayati, TEDAŞ’tan emekli Hacı Kerim ve merhum Yemliha Özdoğan ile Gülbeyaz Kaynak, Zeynep Özdemir ve Makbule Aydın kardeşlerin kardeşi, Veli ve Orhan Özdoğan, Nilgün Özcan, ve Medine Özdoğan kardeşlerin babası belediye personeli Halis Doğan ve Zeki Özdemir’in dayısı, EÜAŞ personeli ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mahir, Nihat ve Cengiz Özdoğan’ın amcası, Malik Özdoğan 21 Eylül 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Taziye için tel: 0532 273 32 18 oğlu Veli
Malik Özdoğan 66 yaşında
22 Eylül 2020 Salı 11:33
Kümbet Mahallesinden Durmuş Ali ve Emine Özdoğan ailesinin oğlu, merhum elektrikçi Hayati, TEDAŞ’tan emekli Hacı Kerim ve merhum Yemliha Özdoğan ile Gülbeyaz Kaynak, Zeynep Özdemir ve Makbule Aydın kardeşlerin kardeşi, Veli ve Orhan Özdoğan, Nilgün Özcan, ve Medine Özdoğan kardeşlerin babası belediye personeli Halis Doğan ve Zeki Özdemir’in dayısı, EÜAŞ personeli ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mahir, Nihat ve Cengiz Özdoğan’ın amcası, Malik Özdoğan 21 Eylül 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cümleden başıniz sağolsun
Yüce Mevla rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Merhuma Allahtan rahmetler diliyorum.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah