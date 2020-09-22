Malik Özdoğan 66 yaşında

Küm­bet Ma­hal­le­sin­den Dur­muş Ali ve Emine Öz­do­ğan aile­si­nin oğlu, mer­hum elekt­rik­çi Ha­ya­ti, TEDAŞ’tan emek­li Hacı Kerim ve mer­hum Yem­li­ha Öz­do­ğan ile Gül­be­yaz Kay­nak, Zey­nep Öz­de­mir ve Mak­bu­le Aydın kar­deş­le­rin kar­de­şi, Veli ve Orhan Öz­do­ğan, Nil­gün Özcan, ve Me­di­ne Öz­do­ğan kar­deş­le­rin ba­ba­sı be­le­di­ye per­so­ne­li Halis Doğan ve Zeki Öz­de­mir’in da­yı­sı, EÜAŞ per­so­ne­li ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Mahir, Nihat ve Cengiz Öz­do­ğan’ın am­ca­sı, Malik Öz­do­ğan 21 Eylül 2020 Pa­zar­te­si günü vefat et­miş­tir.

Ta­zi­ye için tel: 0532 273 32 18 oğlu Veli