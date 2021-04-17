Makbule Tarı 71 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Fahri TARI'nın eşi, merhum Ahmet ve Fadime Akıl ailesinin kızı, Fatih, Mehmet ve Hatice Akıl kardeşlerin kardeşi, Salih, Murat, Hacı, Fuat ve Sait Tarı ile Aynur Özpolat kardeşlerin annesi , Fahri ve Hakan Tarı'nın babaannesi , Makbule Tarı 17 Nisan 2021 günü vefat etmiştir.

Cenazesi öğlen namazından sonra yeni cami de namazı kılınacaktır. Ketmenler mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

Kardeşi Fatih Akıl:

0545 453 1965

Torunları

Hamit Özpolat:

0546 242 3877

Fazlı Tarı:

0555 060 3506