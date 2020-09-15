Makbule Şakalar 80 yaşında

Ekinözü ilçesi Türkeli Mahallesi Şakalar ailesinden merhum Mehmet ve Müslime Özen ailesinin kızı, merhum Gani Şakalar’ın eşi, merhum Durdu ve Ayşe Özen’in kardeşi, sanayi esnafı Durdu, Hayri, Akif, belediye personeli İsmet, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Erdal, öğretmen İsa ve Ergün, EÜAŞ personeli Erhan, Mediha, Feziha ve merhum Nazlı Şakalar kardeşlerin annesi, Yusuf Güzel ve Aziz Demir bacanakların kayınvalidesi Makbule Şakalar vefat etmiştir. Cenaze namazı, 15 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’nde kılınacaktır. Taziyesi, Esentepe Mahallesi Esentepe Camii civarı kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

0542 466 9225 oğlu Durdu

0542 594 5201 oğlu Erdal.