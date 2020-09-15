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Makbule Şakalar 80 yaşında

Makbule Şakalar 80 yaşında
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Ekinözü ilçesi Türkeli Mahallesi Şakalar ailesinden merhum Mehmet ve Müslime Özen ailesinin kızı, merhum Gani Şakalar’ın eşi, merhum Durdu ve Ayşe Özen’in kardeşi, sanayi esnafı Durdu, Hayri, Akif, belediye personeli İsmet, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Erdal, öğretmen İsa ve Ergün, EÜAŞ personeli Erhan, Mediha, Feziha ve merhum Nazlı Şakalar kardeşlerin annesi, Yusuf Güzel ve Aziz Demir bacanakların kayınvalidesi Makbule Şakalar vefat etmiştir. Cenaze namazı, 15 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’nde kılınacaktır. Taziyesi, Esentepe Mahallesi Esentepe Camii civarı kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar:
0542 466 9225 oğlu Durdu
0542 594 5201 oğlu Erdal.


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Kahraman yay 8 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hikmet TÜRKMEN/ ANKARA 7 saat önce

Merhumeye Allah tan rahmet, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 7 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet; evlatlarına,yakınlarına başsağlığı dilerim.

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Necdet TÜMER Mersin 7 saat önce

Allah rahmetiyle yargılasın.

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Yılmaz kalkan 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Said 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin...

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Nazlı ALPAY 7 saat önce

Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun hocam

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Mehmet Gözükara- mersin 7 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dillerim.

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