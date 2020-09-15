Ekinözü ilçesi Türkeli Mahallesi Şakalar ailesinden merhum Mehmet ve Müslime Özen ailesinin kızı, merhum Gani Şakalar’ın eşi, merhum Durdu ve Ayşe Özen’in kardeşi, sanayi esnafı Durdu, Hayri, Akif, belediye personeli İsmet, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Erdal, öğretmen İsa ve Ergün, EÜAŞ personeli Erhan, Mediha, Feziha ve merhum Nazlı Şakalar kardeşlerin annesi, Yusuf Güzel ve Aziz Demir bacanakların kayınvalidesi Makbule Şakalar vefat etmiştir. Cenaze namazı, 15 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’nde kılınacaktır. Taziyesi, Esentepe Mahallesi Esentepe Camii civarı kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar:
0542 466 9225 oğlu Durdu
0542 594 5201 oğlu Erdal.
Makbule Şakalar 80 yaşında
15 Eylül 2020 Salı 11:41
Ekinözü ilçesi Türkeli Mahallesi Şakalar ailesinden merhum Mehmet ve Müslime Özen ailesinin kızı, merhum Gani Şakalar’ın eşi, merhum Durdu ve Ayşe Özen’in kardeşi, sanayi esnafı Durdu, Hayri, Akif, belediye personeli İsmet, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Erdal, öğretmen İsa ve Ergün, EÜAŞ personeli Erhan, Mediha, Feziha ve merhum Nazlı Şakalar kardeşlerin annesi, Yusuf Güzel ve Aziz Demir bacanakların kayınvalidesi Makbule Şakalar vefat etmiştir. Cenaze namazı, 15 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’nde kılınacaktır. Taziyesi, Esentepe Mahallesi Esentepe Camii civarı kendi hanesindedir.
Merhumeye Allah tan rahmet, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.
Merhumeye Allah'tan rahmet; evlatlarına,yakınlarına başsağlığı dilerim.
Allah rahmetiyle yargılasın.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin...
Allah Rahmet Eylesin. Mekanı cennet olsun hocam
Merhumeye Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dillerim.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun