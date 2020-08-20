banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Makbule Çolakoğlu 78 yaşında

Makbule Çolakoğlu 78 yaşında
banner17
banner43

Merhum Şah Hüseyin ve merhume Döndü Baloğlu’nun kızı, merhum şoför Durmuş Çolakoğlu’nun eşi, merhum Mükremin, emekli öğretmen Osman, emekli tapu memuru Nihat Baloğlu ile Münteha Doğuç ve Hatice İspir’in kardeşi, EMYO personeli Gürbüz, Gökhan ve öğretmen Mehmet Çolakoğlu kardeşlerin annesi Makbule Çolakoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Ağustos Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Ehli Beyt Cami arkası Muratkent Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 
0505 251 8474 oğlu Gürbüz
0506 710 0512 oğlu Gökhan.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Makbule Çolakoğlu 78 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali Akarsu Istanbul 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet Muhtar GEYİKLİ 6 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
YAŞAR OZCAN MERSİN 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 6 saat önce

Merhumwye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
CEZMİ ÖZKARA- İST. 4 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet;evlatlarına,kardeşlerine,yakınlarına başsağlığı diliyorum.Mekânı cennet olsun.Amin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 4 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ADEM KANCI 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Atıf Nakiboğlu ( Didim) 6 saat önce

Merhuma hanımefendiye Allah'tan rahmet,Çolakoğlu aile bireylerine,akraba ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar