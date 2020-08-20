Makbule Çolakoğlu 78 yaşında

Merhum Şah Hüseyin ve merhume Döndü Baloğlu’nun kızı, merhum şoför Durmuş Çolakoğlu’nun eşi, merhum Mükremin, emekli öğretmen Osman, emekli tapu memuru Nihat Baloğlu ile Münteha Doğuç ve Hatice İspir’in kardeşi, EMYO personeli Gürbüz, Gökhan ve öğretmen Mehmet Çolakoğlu kardeşlerin annesi Makbule Çolakoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Ağustos Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Ehli Beyt Cami arkası Muratkent Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0505 251 8474 oğlu Gürbüz

0506 710 0512 oğlu Gökhan.