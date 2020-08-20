Merhum Şah Hüseyin ve merhume Döndü Baloğlu’nun kızı, merhum şoför Durmuş Çolakoğlu’nun eşi, merhum Mükremin, emekli öğretmen Osman, emekli tapu memuru Nihat Baloğlu ile Münteha Doğuç ve Hatice İspir’in kardeşi, EMYO personeli Gürbüz, Gökhan ve öğretmen Mehmet Çolakoğlu kardeşlerin annesi Makbule Çolakoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Ağustos Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Ehli Beyt Cami arkası Muratkent Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0505 251 8474 oğlu Gürbüz
0506 710 0512 oğlu Gökhan.
Makbule Çolakoğlu 78 yaşında
20 Ağustos 2020 Perşembe 11:00
Merhum Şah Hüseyin ve merhume Döndü Baloğlu’nun kızı, merhum şoför Durmuş Çolakoğlu’nun eşi, merhum Mükremin, emekli öğretmen Osman, emekli tapu memuru Nihat Baloğlu ile Münteha Doğuç ve Hatice İspir’in kardeşi, EMYO personeli Gürbüz, Gökhan ve öğretmen Mehmet Çolakoğlu kardeşlerin annesi Makbule Çolakoğlu vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Ağustos Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Ehli Beyt Cami arkası Muratkent Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhumwye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Merhumeye Allah'tan rahmet;evlatlarına,kardeşlerine,yakınlarına başsağlığı diliyorum.Mekânı cennet olsun.Amin.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma hanımefendiye Allah'tan rahmet,Çolakoğlu aile bireylerine,akraba ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim