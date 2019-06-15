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Makbule Arslan 78 yaşında,

Makbule Arslan 78 yaşında,

Makbule Arslan 78 yaşında,
Izgın mahallesinden Ali Arslan'ın eşi, Recep Gül'ün kızı, Milli Eğitim personeli Fatih, Ramazan, Recep, Kenan, Hürü, Gülderen ve Vildan Arslan kardeşlerin annesi, İsmail Savur, Burkan Arslan ve Gürsel Kalem bacanakların kaynanası Makbule Arslan vefat etmiştir.
Cenazesi 16 Haziran 2019 Pazar günü öğle namazına müteakiben Izgın Camiinde cenaze namazı kılınarak Izgın mezarlığına defnedilecektir..
Kuran-ı Kerimi Elbistan Yeşilyurt mahallesi (Ş.Teğmen Ortaokulu ilerisi) Göktürk Caddesi No. 10 kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 544 609 09 39 oğlu Fatih
0 543 606 47 56 oğlu Ramazan

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Makbule Arslan 78 Yaşında
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