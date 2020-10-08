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Mahmut Türk 92 yaşında

Mahmut Türk 92 yaşında
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İncecik mahallesinden  Mustafa, Hacıhasan, İsmail, Eşref ,Nuray, Ayşegül, Fadime kardeşlerin babası Mahmut Türk vefat etmiştir. ‌Cenazesi 8 Ekim 2020 Perşembe günü İncecik köyü  mezarlığına defnedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi fuzuli sokakta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
‌İsmail Türk   0542 710 85 98
Hacı Hasan  0544 271 46 46


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Mahmut Türk 92 Yaşında
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