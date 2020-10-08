İncecik mahallesinden Mustafa, Hacıhasan, İsmail, Eşref ,Nuray, Ayşegül, Fadime kardeşlerin babası Mahmut Türk vefat etmiştir. Cenazesi 8 Ekim 2020 Perşembe günü İncecik köyü mezarlığına defnedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi fuzuli sokakta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
İsmail Türk 0542 710 85 98
Hacı Hasan 0544 271 46 46
Mahmut Türk 92 yaşında
08 Ekim 2020 Perşembe 13:18
İncecik mahallesinden Mustafa, Hacıhasan, İsmail, Eşref ,Nuray, Ayşegül, Fadime kardeşlerin babası Mahmut Türk vefat etmiştir. Cenazesi 8 Ekim 2020 Perşembe günü İncecik köyü mezarlığına defnedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi fuzuli sokakta kendi hanesinde okunacaktır.