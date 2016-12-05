Mahmut Koç 83 yaşında

Merhum Mitat ve döndü Koç ailesinin oğlu, merhum Kürt kızı Koç’un eşi, Minibüsçü Kazım, Metin, Hanım, Döndü, Hasan ve Hüseyin kardeşlerin babası, 12torun dedesi, Mahmut Koç, vefat etmiştir.
Cenazesi 06 Aralık 2016 Salı günü saat 11.00’de Demircilik Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Demircilik Cemevinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 536 838 32 05 oğlu Kazım Koç,
0 536 341 62 04 oğlu Metin Koç.
MERHUM MAHMUT KOÇ EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.