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Mahmut Koç 83 yaşında

Merhum Mitat ve döndü Koç ailesinin oğlu,

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Mahmut Koç 83 yaşında

Merhum Mitat ve döndü Koç ailesinin oğlu, merhum Kürt kızı Koç’un eşi, Minibüsçü Kazım, Metin, Hanım, Döndü, Hasan ve Hüseyin kardeşlerin babası, 12torun dedesi,  Mahmut Koç, vefat etmiştir.

Cenazesi 06 Aralık 2016 Salı günü saat 11.00’de Demircilik Mahallesinde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Demircilik Cemevinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 536 838 32 05 oğlu Kazım Koç,

0 536 341 62 04 oğlu Metin Koç.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUM MAHMUT KOÇ EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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ali koç 2 hafta önce

değerli büyüğümüz hakkın rahmetine kavuşmuştur Allah rahmet etsin

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NL halil koc 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mrkanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Doğan temur 2 hafta önce

Devri daim olsun tüm ailesinin başı saq olsun

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fazıl olgun 2 hafta önce

MERHUMA ALLAH TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞ SAGLIGI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN FAZIL OLGUN

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Ali Kalem 2 hafta önce

Değerli büyüğümüz Mahmut amcaya Allahtan rahmet, ailesine tüm eş ve dostlarının başı sagolsun.

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