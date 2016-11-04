Mahmut Arslan 66 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup Antalya’da ikamet eden Zeynep Arslan’ın eşi, eski muhtar Mustafa Arslan, Hatice Koçulu ve Fatma Yıldırım’ın kardeşi, Rıfat, Ramazan, Doğan ve Mehmet Arslan kardeşlerin babası, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Turgut, Celal, Ali, Ahmet ve Yusuf Arslan’ın amcaları, Mahmut Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucunda Antalya’da vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Kasım 2016 Cuma günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anlatya’da defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i, Antalya’da kendi hanesinde okunmaktadır.