Mahmut Arslan 66 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup Antalya’da ikamet eden Zeynep Arslan’ın eşi, eski muhtar Mustafa Arslan, Hatice Koçulu ve Fatma Yıldırım’ın kardeşi, Rıfat, Ramazan, Doğan ve Mehmet Arslan kardeşlerin babası, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Turgut, Celal, Ali, Ahmet ve Yusuf Arslan’ın amcaları, Mahmut Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucunda Antalya’da vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Kasım 2016 Cuma günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anlatya’da defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i, Antalya’da kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 505 387 4477 oğlu Rıfat, 0 532 571 8203 yeğeni Turgut.
MERHUM MAHMUT ARSLAN EFENDİYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.[MEKANI CENNET OLSUN]