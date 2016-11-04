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Mahmut Arslan 66 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup Antalya’da ikamet eden Zeynep Arslan’ın eşi

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Mahmut Arslan 66 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi’nden olup Antalya’da ikamet eden Zeynep Arslan’ın eşi, eski muhtar Mustafa Arslan, Hatice Koçulu ve Fatma Yıldırım’ın kardeşi, Rıfat, Ramazan, Doğan ve Mehmet Arslan kardeşlerin babası, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Turgut,  Celal, Ali, Ahmet ve Yusuf Arslan’ın amcaları, Mahmut Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucunda Antalya’da vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Kasım 2016 Cuma günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anlatya’da defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i, Antalya’da kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 505 387 4477 oğlu Rıfat, 0 532 571 8203 yeğeni Turgut.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM MAHMUT ARSLAN EFENDİYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.[MEKANI CENNET OLSUN]

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Fuat dogan 2 ay önce

Dayım mekanın cennet olsun

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Mustafa arslan 2 ay önce

Amcama Allahtan rahmet dilerim mekanın cennet olsun yattıgın yer nur olsun

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osman 2 ay önce

Allah rahmet etsin yakınlarına sevenlerine baş sağlığı dilerim

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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metmet yılmaz 2 ay önce

MAHMUT Abiye Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun inşAllah



Elbistanın Sesi

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hamdi olgun 2 ay önce

Merhuma Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun.

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Kamil çiçek 2 ay önce

Merhum mahmut emiye Allahtan rahmet diler mekanı cenet olsun tüm yakınlarının başı sağ olsun

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