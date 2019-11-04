Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mahaynur Yıldırım 65 yaşında

Mahaynur Yıldırım 65 yaşında

Mahaynur Yıldırım 65 yaşında

İğde Mahallesi’nden Mehmet Yıldırım'ın eşi, Ahmet ve Aişe Armut ailesinin kızı, H.Ahmet, Cengiz, Hatice ve Emine kardeşlerin annesi, Ekrem Armut'un kız kardeşi Mahaynur Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip İğde Mahallesi Merkez Cami’inde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0535 468 8535 eşi Mehmet Yıldırım


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sait Anteplioğlu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali GÖZÜKARA 6 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HÜSEYİN ÖNAT 6 saat önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vedat maraslioglu 6 saat önce

Mehmet abim Allah sabir versin Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)