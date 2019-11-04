İğde Mahallesi’nden Mehmet Yıldırım'ın eşi, Ahmet ve Aişe Armut ailesinin kızı, H.Ahmet, Cengiz, Hatice ve Emine kardeşlerin annesi, Ekrem Armut'un kız kardeşi Mahaynur Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip İğde Mahallesi Merkez Cami’inde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0535 468 8535 eşi Mehmet Yıldırım
Mahaynur Yıldırım 65 yaşında
Mahaynur Yıldırım 65 yaşında
04 Kasım 2019 Pazartesi 13:42
İğde Mahallesi’nden Mehmet Yıldırım'ın eşi, Ahmet ve Aişe Armut ailesinin kızı, H.Ahmet, Cengiz, Hatice ve Emine kardeşlerin annesi, Ekrem Armut'un kız kardeşi Mahaynur Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip İğde Mahallesi Merkez Cami’inde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İğde Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun
Mehmet abim Allah sabir versin Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun