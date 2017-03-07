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Lütfüye Erdoğan 83 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum A. Duran merhume Fadime Çenber ailesinin kızı,

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Lütfüye Erdoğan 83 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum A. Duran merhume Fadime Çenber ailesinin kızı, Güblüce mahallesinden Yusuf Erdoğan’ın eşi, TKİ’den emekli Cuma, Belediyeden emekli Ahmet, TKİ Personeli Fennur ve Belediye personeli Sefa Erdoğan, Mesure Tatar ve Servet Küpeli kardeşlerin annesi, Maraşlı merhum Kemal Tatar ve Şener Küpeli bacanakların kayınvalidesi, 17 torun ninesi, 3 de torun çocuğu büyük annesi, Lütfüye Erdoğan, 07 Mart 2017 günü vefat etmiştir.

Aynı gün öğle namazını müteakip Ulucamide cenazesi kılınarak Gariplik’te toprağa verilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mah. 1 Nolu Sağlık Ocağı karşısı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Cuma; 0 543 692 50 80,

Oğlu Ahmet; 0 544 637 48 10,

Oğlu Fennur; 0 541 632 75 64,

Oğlu Sefa; 0 535 622 14 04.

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Edenin oglu 1 saat önce

Mehumeye Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dilerim

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