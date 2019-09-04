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Lütfü Küçük 86 yaşında

Lütfü Küçük 86 yaşında

Lütfü Küçük 86 yaşında
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Hasankendi mahallesinden Hüseyin ve Fatik Küçük ailesinin oğlu, merhum Mehmet Küçük, Gülkız Kul, Ali, Cebrail, Ramazan, Hüseyin, Bayram , Mustafa Zöhre Güverti kardeşlerin kardeşi,  Ahmet, Cuma, Hüseyin, Kadir, Mustafa, Mendufa, Fatik, Nejla, Sebiha ve Sabır Küçük kardeşlerin kardeşi, merhum İsmail Küçük’ün Lütfü Küçük 4 Eylül 2019 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Hasankendi mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır. 
0 544 329 44 83 oğlu Ahmet Küçük
0 546 211 06 05 oğlu Cuma  Küçük

 


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