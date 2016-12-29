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Lütfiye Karakuş 93 yaşında

Karahüyük mahallesinden Durmuş Karakuş’un eşi,

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Lütfiye Karakuş 93 yaşında

Karahüyük mahallesinden Durmuş Karakuş’un eşi, Hacı Musa ve Fatma Erdoğan ailesinin kızı, Mikail, Bünyamin, merhum Tahsin, Muhlise, Arife, Sultan, Zeynep, Kıymet ve Nimet Karakuş kardeşlerin annesi, Mustafa Karakuş, İskender Çetin, Durdu Mehmet Çetin, Hayrullah Beştepe ve Selahattin Erdoğan bacanakların kayınvalidesi, 90 kadar torun ve torun çocuğu büyükannesi Lütfiye Karakuş, 29 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i; Battalgazi Camii altındaki Taziye Evi’nde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 542 344 69 86 oğlu Mikail,

0 532 497 09 20 oğlu Bünyamin.

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