Leyla Topsakal 92 yaşında
31 Temmuz 2020 Cuma 14:29
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allahü teala rahmetiyle muamele eylesin inşAllah ruhu şad mekanı cennet olsun aileye sabr-ı cemil niyaz ederim...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim
merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Melhuma.Allahtan.rahmet.kederli.aylesine.
Ve.sevenlerinin.başi.sag olsun.Allah.
Rahmetiyle.muamele.eylsin
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.