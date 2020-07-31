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Leyla Topsakal 92 yaşında

Leyla Topsakal 92 yaşında
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 Topsakallar kabilesinden merhum Memet Emin Topsakal'ın eşi, merhum Ahmet, merhum Veysel,  merhum Çetin, Hacı, Hüseyin, Cemal, Osman, Fevzi, Bilal, Bekir, Gül Diri, Fatma Oğuz, Hacer Topsakal kardeşlerin annesi Leyla Topsakal vefat etmiştir. 
Cenazesi 31 Temmuz 2020 Cuma öğle namazına mütakiben Kızılcaoba Yeni Camiinde kılınarak olup Topsakallar Aile Mezarlığına defnedilmiştir. Taziyesi Topsakallar kendi hanesinde (aile evinde) okunmaktadır. Taziye için telefonlar: 0507 829 4310 - Cemal Topsakal , 
0542 542 5242 - Bilal Topsakal, 
0542 773 0276 - Osman Topsakal

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SEMİH SEZER 6 gün önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Sait anteplioglu 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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İbrahim İNAL 6 gün önce

Allahü teala rahmetiyle muamele eylesin inşAllah ruhu şad mekanı cennet olsun aileye sabr-ı cemil niyaz ederim...

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ahmet kara 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yaşar Tekebaba 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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Cuma Eser 6 gün önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ercan.cicek 6 gün önce

Melhuma.Allahtan.rahmet.kederli.aylesine.
Ve.sevenlerinin.başi.sag olsun.Allah.
Rahmetiyle.muamele.eylsin

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