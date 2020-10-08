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Leyla Erdoğan 63 yaşında

Leyla Erdoğan 63 yaşında
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Alemdar Mahallesi'nden, merhum Mehmet ve Fatma Şahin ailesinin kızı, Zübeyir, Mehmet, Necati ve Şahin kardeşlerin ablası, Mevlüt ve İlker Erdoğan'ın annesi, Ala Durdu olarak bilinen merhum Durdu Erdoğan'ın hanımı, Leyla Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi yarın Cuma namazından sonra, Alemdar mahalle Camii'nde namazı kılınarak, Alemdar mahalle mezarlığı'na defnedilecektir.


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Leyla Erdoğan 63 Yaşında
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