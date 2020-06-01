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Leyla Altıntop

Leyla Altıntop
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Merhum Mustafa Altıntop’un eşi, merhum İbrahim Çoban’ın kız kardeşi ; Mehmet, merhum Ahmet, Abdullah, Fikret Altıntop, Hanife Mersin, Ayşe Durmuş kardeşlerin annesi Leyla Altıntop vefat etmiştir.

Cenazesi 1 Haziran 2020 öğle namazına müteakip Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi mahallesi Gökçek sok. No:12 kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları:

Oğlu Mehmet Altıntop 0542 311 87 26

Oğlu Fikret Altıntop 0537 832 99 03

Oğlu Abdullah Altıntop 00491 726 01 16 44

Torunu Ethem Altıntop 0544 471 11 07


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Leyla Altıntop
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lokantacı kadir akdaş ankara 13 saat önce

leyli teyzeme yüce Allah tan rahmet. mehmet abim nezdinde altıntop ailesine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah

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HÜSEYİN ÖNAT 12 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Ali Akarsu İstanbul 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hamza Topsakal 12 saat önce

Merhum leyla hanımefendiye Allahdan rahmet evlatlarına damatlarına torunlarına ve sevenlerine muhterem arkadaşım mehmet altıntop nezdinde baş sağlığı dilerim

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BAHATTİN ERTEN 12 saat önce

Allah rahmet eylesin. mehmet nezninde yakınlarına Allah sabırlar versin . amin

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I.YÜKSEL 11 saat önce

Allah im mekanını cennet eylesin....

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hakan yıldırım 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hikmet Türkmen 11 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.Tüm yakınları ve Sevenlerinin başı sağolsun.

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