Merhum Mustafa Altıntop’un eşi, merhum İbrahim Çoban’ın kız kardeşi ; Mehmet, merhum Ahmet, Abdullah, Fikret Altıntop, Hanife Mersin, Ayşe Durmuş kardeşlerin annesi Leyla Altıntop vefat etmiştir.
Cenazesi 1 Haziran 2020 öğle namazına müteakip Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi mahallesi Gökçek sok. No:12 kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonları:
Oğlu Mehmet Altıntop 0542 311 87 26
Oğlu Fikret Altıntop 0537 832 99 03
Oğlu Abdullah Altıntop 00491 726 01 16 44
Torunu Ethem Altıntop 0544 471 11 07
leyli teyzeme yüce Allah tan rahmet. mehmet abim nezdinde altıntop ailesine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah