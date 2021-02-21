 Lemanur Kama 65 yaşında

Çiçek mahallesinden merhum Hacı Osman Çivi ve merhume Fadime Çivi ailesinin kızı, Emekli Öğretmen Mehmet Ali Kama'nın eşi Aysun, Aycan ve Işılay Kama'nın anneleri, Emekli Komiser Nuri Çivi, EÜAŞ'dan Emekli Hikmettin Çivi, Fazıl Çivi, Ekinözü Nüfus müdürü Mustafa Çivi , Öğretmen Nizamettin çivi ve Aynur Türk'ün kardeşleri , Doğan Aydın'ın Kayınvalidesi, Sanayi esnaflarından Hasan Kama'nın kardeşinin hanımı , EÜAŞ'dan Emekli Ali Rıza Çivi, Emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Çivi, Cuma çivi, Burhanettin Çivi, Nurettin Çivi, Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Nazife Çivi'nin yiğenleri, Derviş Türk'ün baldızı, Mehmet Ali Türk'ün teyzesi Emekli Öğretmen Lemanur Kama 20.02.2021 tarihinde vefat etmiştir.
Cenaze namazı 22.02.2021 tarihi Pazartesi günü öğlen namazına mütakiben Çiçek Mahallesi Merkez Camiinde namazı kılınarak Çiçek Mahallesi mezarlığına defin edilecektir.
Taziye için telefonlar:
Eşi Mehmet Ali Kama 0542 521 57 36
Kardeşi Nuri Çivi 0505 400 29 77
Kardeşi Hikmettin Çivi 0544 519 62 48
Kardeşi Fazıl Çivi 0532 481 90 88
Kardeşi Mustafa Çivi 0536 288 02 94
Kardeşi Nizamettin Çivi 0505 537 97 60