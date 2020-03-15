Kudret Karataş 60 yaşında

Karahasanuşağı Mahallesinden Battal ve Hatice Gül ailesinin kızı, İsmail Karataş'ın eşi, Recep, Şaban, Ramazan ve Nurulhak Karataş kardeşlerin annesi, İbrahim ve Ayşe Karataş ailesinin gelini, Ahmet, Sultan, Hasan, Mehmet, Hicret, Ali ve Hanım Gül kardeşlerin ablası, iki torun ninesi Kudret Karataş uzun zamandır tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek 15 mart 2020 günü vefat etmiştir.

Kur'an-ıKerim'i Fatih Camii yanında kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0539 554 96 42 eşi İsmail

0535 473 51 23 oğlu Recep

0538 835 03 70 kardeşiHasan