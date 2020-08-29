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Korona tedbirlerine uyulmayan düğüne 82 bin 350 lira ceza kesildi

Afşin’de yapılan düğünde sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 39 kişiye toplam 82 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Korona tedbirlerine uyulmayan düğüne 82 bin 350 lira ceza kesildi
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Afşin’de yapılan düğünde sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 39 kişiye toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi. İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesinde, 19 Ağustos akşamı yapılan düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Kurallara uyulmayan düğünün görüntülerinin basında ve sosyal medyaya yansımasının ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren ve incelemeye alan jandarma ekipleri, düğünde maske takmayan 18 kişiye 900’er lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 kişiye de 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 82 bin 350 lira idari para cezası kesti.


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Korona Tedbirlerine Uyulmayan Düğüne 82 Bin 350 Lira Ceza Kesildi
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