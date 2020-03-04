Kiraz Yüksel Yaldız 70 yaşında

Darende Yenice Şuur Mahallesinden Fazlı Yaldız'ın eşi, merhum Mehmet Nuri ve Fatma Yüksel ailesinin Kızı, Süleyman, Vahap, Cuma, Merhum Hakkı Yüksel ile Elof Gökcü ve Zelha Şahin Kardeşlerin kardeşi, Mersin T.S.E personeli Fadime Yaldız'ın annesi Kiraz Yüksel vefat etmiştir.
Cenazesi 5mart 2020 perşembe günü öğle namazına mütakip şuur mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi Darende Merkezinde Üçgen Park arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0545 374 44 97 kardeşi Süleyman
0536 507 35 40 kardeşi Vahap
0538 380 95 52 kardeşi Cuma
0537 349 64 70 yiğeni Nevzat