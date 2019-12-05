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Kiraz Kılınç 75 yaşında

Kiraz Kılınç 75 yaşında

Kiraz Kılınç 75 yaşında
 

 

Alemdar Mahallesi'nden, merhum Recep Kılınç'ın eşi, merhum Hasan Hüseyin ve Mehmet Kılınç kardeşlerin kız kardeşi, Hüseyin, Mehmet ve Bayram Kılınç kardeşlerin annesi Kiraz Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Aralık 2019 Cuma günü, Cuma namazından sonra, Alemdar Camii'nde kılınarak, Alemdar mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Elbistan'da Güneşli Mahallesi AKEDAŞ binası arkasında, oğlu Bayram Kılınç'ın evinde okunacaktır.


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