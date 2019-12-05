Alemdar Mahallesi'nden, merhum Recep Kılınç'ın eşi, merhum Hasan Hüseyin ve Mehmet Kılınç kardeşlerin kız kardeşi, Hüseyin, Mehmet ve Bayram Kılınç kardeşlerin annesi Kiraz Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Aralık 2019 Cuma günü, Cuma namazından sonra, Alemdar Camii'nde kılınarak, Alemdar mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Elbistan'da Güneşli Mahallesi AKEDAŞ binası arkasında, oğlu Bayram Kılınç'ın evinde okunacaktır.
Kiraz Kılınç 75 yaşında
Kiraz Kılınç 75 yaşında
05 Aralık 2019 Perşembe 17:27
Alemdar Mahallesi'nden, merhum Recep Kılınç'ın eşi, merhum Hasan Hüseyin ve Mehmet Kılınç kardeşlerin kız kardeşi, Hüseyin, Mehmet ve Bayram Kılınç kardeşlerin annesi Kiraz Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Aralık 2019 Cuma günü, Cuma namazından sonra, Alemdar Camii'nde kılınarak, Alemdar mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Elbistan'da Güneşli Mahallesi AKEDAŞ binası arkasında, oğlu Bayram Kılınç'ın evinde okunacaktır.