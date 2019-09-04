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Kiraz Bekişoğlu 97 yaşında

Kiraz Bekişoğlu 97 yaşında

Kiraz Bekişoğlu 97 yaşında
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Balıkçıl mahallesi Topallar kabilesinden merhum Mehmet ve Rahime Topal’ın kızı, Yalak Mahallesinden merhum Necip Bekişoğlu’nun eşi, DSİ ‘den emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin, İskenderun Demir Çelik’ten emekli Mehmet, Halk Bankasından emekli Aydın Saatçı, emekli Ziraat Teknisyeni Solmaz Arıkan, merhum Korkut, Kürşat, Fatma, Hatice ve Zeynep ve Tuncay kardeşlerin anneleri, Ökkaş Saatçı, Recep Arıkan, Mustafa Karagöz, Tayfur Köse ve Akif Özışık’ın kayınvalidesi, Kiraz Bekişoğlu 4 Eylül 2019 günü vefat etmiştir. Cenazesi 5 Eylül 2019 günü Ulu Camiinde İkindi namazına müteakip Gariplik Mezarlığına definolacaktır. Kur'an-ı Kerim'i, Yeşilyurt Mahallesi, Kaymakamlık Lojmanı yanındaki Nirvana Konutları'nda damadı Ökkeş Saatçi'nin evinde okunacaktır. 
Taziye Telefon:
0532 446 14 60 oğlu Şahin,
0532 543 67 10 oğlu Mehmet Bekişoğlu,
0505 811 07 91 Ökkaş Saatçı


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Lale 3 saat önce

Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Kiraz teyzemin...

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Ali Akarsu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Ali Akarsu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hamdi olgun 3 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Sait Anteplioğlu 2 saat önce

Hak rahmeti ile muamele etsin

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Mesut Köprübaşı 59 dakika önce

Kiraz Teyzeye Allah'tan Rahmet..Yakinlarina Başsağlığı dileriz...Meral-Mesut Köprübaşı.

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Serpil karagenç 29 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH MELEKLER YOLDAŞ OLSUN

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