Balıkçıl mahallesi Topallar kabilesinden merhum Mehmet ve Rahime Topal’ın kızı, Yalak Mahallesinden merhum Necip Bekişoğlu’nun eşi, DSİ ‘den emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin, İskenderun Demir Çelik’ten emekli Mehmet, Halk Bankasından emekli Aydın Saatçı, emekli Ziraat Teknisyeni Solmaz Arıkan, merhum Korkut, Kürşat, Fatma, Hatice ve Zeynep ve Tuncay kardeşlerin anneleri, Ökkaş Saatçı, Recep Arıkan, Mustafa Karagöz, Tayfur Köse ve Akif Özışık’ın kayınvalidesi, Kiraz Bekişoğlu 4 Eylül 2019 günü vefat etmiştir. Cenazesi 5 Eylül 2019 günü Ulu Camiinde İkindi namazına müteakip Gariplik Mezarlığına definolacaktır. Kur'an-ı Kerim'i, Yeşilyurt Mahallesi, Kaymakamlık Lojmanı yanındaki Nirvana Konutları'nda damadı Ökkeş Saatçi'nin evinde okunacaktır.
Taziye Telefon:
0532 446 14 60 oğlu Şahin,
0532 543 67 10 oğlu Mehmet Bekişoğlu,
0505 811 07 91 Ökkaş Saatçı
Kiraz Bekişoğlu 97 yaşında
Kiraz Bekişoğlu 97 yaşında
04 Eylül 2019 Çarşamba 22:18
Balıkçıl mahallesi Topallar kabilesinden merhum Mehmet ve Rahime Topal’ın kızı, Yalak Mahallesinden merhum Necip Bekişoğlu’nun eşi, DSİ ‘den emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin, İskenderun Demir Çelik’ten emekli Mehmet, Halk Bankasından emekli Aydın Saatçı, emekli Ziraat Teknisyeni Solmaz Arıkan, merhum Korkut, Kürşat, Fatma, Hatice ve Zeynep ve Tuncay kardeşlerin anneleri, Ökkaş Saatçı, Recep Arıkan, Mustafa Karagöz, Tayfur Köse ve Akif Özışık’ın kayınvalidesi, Kiraz Bekişoğlu 4 Eylül 2019 günü vefat etmiştir. Cenazesi 5 Eylül 2019 günü Ulu Camiinde İkindi namazına müteakip Gariplik Mezarlığına definolacaktır. Kur'an-ı Kerim'i, Yeşilyurt Mahallesi, Kaymakamlık Lojmanı yanındaki Nirvana Konutları'nda damadı Ökkeş Saatçi'nin evinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Hak rahmeti ile muamele etsin
Kiraz Teyzeye Allah'tan Rahmet..Yakinlarina Başsağlığı dileriz...Meral-Mesut Köprübaşı.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH MELEKLER YOLDAŞ OLSUN
Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Kiraz teyzemin...