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Kıfayet Demir 48 yaşında

Kıfayet Demir 48 yaşında
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Aslen Kabaktepe mahallesinden Martılar kabilesinden Hüseyin ve Cennet Martı ailesinin kızları, Ünal Martı'nın kız kardeşi, köyümüz Demirler kabilesinin Mestolar ailesinden ve mahallemizde Mesto Ali olarak tanınan Ali ve Cemile Demir ailesinin gelini, Mahir, Cuma Demir kardeşlerin yengesi, Mevlüt (Mevlüş) Demir'in eşi, Öznur ve Özlem Demir kardeşlerin annesi Kıfayet Demir kalp ve şeker hastalığından 11 Haziran 2021 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 12 Haziran 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Hocazade Camiinde namazı kılınarak Hocazede mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Cumhuriyet mahallesi taşsız tarla cad. No.104 Ticaret Lisesi Civarı kendi hanesinden okunacaktır.

Taziye telefonları:

0543 794 98 25 Mevlid Demir

0542 351 02 51 Atilla savar

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Kıfayet Demir 48 Yaşında
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