(Kestal) Celal Karagenç

Merhum Zahireci Mustafa ve Fatik Karagenç'in oğlu,Makbule Karagenç'in eşi, Öğretmen Mustafa, Hülya, Necla, Emine, Leyla, Ülkü ve Fatoş kardeşlerin babaları; Adnan Kunili, Tamer Erşahin, Hanifi kaya, Mehmet Kızılbakır, Bülent Taşdelen ve Serkan Çınkı'nın kayınbabası. Öğretmen Sevim Karaagenç, TKİ personeli Şule Arslantürk, Ahmet Kaptan ve merhum Mustafa Kaptan'ın kardeşi, merhum Mehmet Karagenç ve Mehmet Arslantürk'ün kaynı ; kuyumcu Ekrem Karagenç, TKİ personeli Abdullah Arslantürk ve Metin Salt'ın dayısı Elbistan Belediyesinden emekli (Kestal) Celal Karagenç vefat etmiştir. Cenazesi 4 Eylül Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Caminde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnolunacaktır. Kuranı Güneşli Mahallesi eski ismet Paşa Okulu karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefon: Ekrem karagenç- 506-343 15 97