Kerim Kısaca





Ekinözü ilçesinden olup Elbistan da ikamet eden, merhum Gani ve Gülizar Kısaca ailesinin oğlu, merhum Haki, Ökkeş ve Kıral Camii imam hatibi Şaban Kısaca ile merhume Medine Yılmaz, Hacer Yaman, Naciye Önat, Rabia Alkılıç ve Hatice Yıldırım kardeşlerin ağabeyi, Mehmet Yaman, Ramazan Yıldırım, İbrahim Önat, Cuma Yılmaz ve Mikail Alkılıç’ın kaynı, Elbistan emekli vaizi Kerim Kısaca vefat etmiştir. Cenazesi 15 Eylül Salı günü öğle namazına müteakip Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.



Taziye için telefon



0553 166 0692 kardeşi Şaban Kısaca

