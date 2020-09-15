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Kerim Kısaca

Kerim Kısaca
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Ekinözü ilçesinden olup Elbistan da ikamet eden, merhum Gani ve Gülizar Kısaca ailesinin oğlu, merhum Haki, Ökkeş ve Kıral Camii imam hatibi Şaban Kısaca ile merhume Medine Yılmaz, Hacer Yaman, Naciye Önat, Rabia Alkılıç ve Hatice Yıldırım kardeşlerin ağabeyi, Mehmet Yaman, Ramazan Yıldırım, İbrahim Önat, Cuma Yılmaz ve Mikail Alkılıç’ın kaynı, Elbistan emekli vaizi Kerim Kısaca vefat etmiştir. Cenazesi 15 Eylül Salı günü öğle namazına müteakip Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefon

0553 166 0692 kardeşi Şaban Kısaca

Yerel Manşetler
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Mustafa yüce(Şeker Fab) 10 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 10 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Etem Kul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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Tahsin KUL 5 saat önce

Allah'ım rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Mustafa TURAN 10 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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HÜSEYİN ÖNAT 10 saat önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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AKİF SELÇUK (İstanbul) 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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İbrahim Kaynak 9 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Eş, dost ve akrabalarının başı sağ olsun.

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