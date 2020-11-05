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Kerim Keçebir 69 yaşında

Kerim Keçebir 69 yaşında
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Köprübaşı mahallesinden merhum Şükrü ve Hatice Keçebir ailesinin oğlu, merhum Sefa ve Fadime Keçebir'in damadı, Sema Keçebir'in eşi Şenel Bülbül, Şefika Köşker, Mürvet Özalp'in kardeşi, Halil Keçebir, Münevver Ünal, Mediha Özdemir kardeşlerin abisi Fatih, Şükrü, Selva ve Sinan kardeşlerin babası Kerim Keçebir 5 Kasım 2020 Perşembe günü İstanbul'da vefat etmiştir. 
Cenazesi 6 Kasım da Eyüp de Cuma namazına müteakip kılınıp Eyüp mezarlığına defnedilecektir.                                                  Taziye için 
Oğlu Fatih Keçebir 0 (555) 820 00 24
Oğlu Şükrü Keçebir 0 (554) 497 95 48

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