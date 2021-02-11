Kemal Kurt 72 yaşında,
Afşin Tatlı mahallesinden Abdullah ve Murtaza Kurt kardeşlerin abisi, Antalya'da Dr.Serkan Kurt, Öğretmen Sevilay Kurt, Öğretmen Serpil Aydın ve Öğretmen Sevinay Doğançay kardeşlerin babası, emekli Öğretmen Kemal Kurt 11 Şubat 2021 günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Şubat 2021 günü Cuma namazından sonra Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Battalgazi mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Hazar Sokak'ta kendi hanesidir.
Taziye için Telefon :
0 531 769 88 68 oğlu Serkan Kurt