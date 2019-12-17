Aslen Güneşli Mahallesi’nden merhum marangoz Kemal Günal’ın torunu, Mernuş Günal’ın oğlu, sanayi esnaflarından Ahmet ve Turgay Günal kardeşlerin yeğeni, Murat Günal’ın kardeşi, Fatih, Veysel, Ali, Cevdet ve Mehmet Güzelöz kardeşlerin yeğeni Kemal Günal, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu 16 Aralık 2019’da vefat etmiştir. Cenazesi, 17 Aralık 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Mersin’in Mezitli ilçesindeki Fatih Cami’inde cenaze namazı kılınarak Mezitli mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Mezitli’de kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0553 208 9072 babası Mernuş
0537 422 5427 ağabeyi Murat
Kemal Günal 30 yaşında
Kemal Günal 30 yaşında
17 Aralık 2019 Salı 09:25
Aslen Güneşli Mahallesi’nden merhum marangoz Kemal Günal’ın torunu, Mernuş Günal’ın oğlu, sanayi esnaflarından Ahmet ve Turgay Günal kardeşlerin yeğeni, Murat Günal’ın kardeşi, Fatih, Veysel, Ali, Cevdet ve Mehmet Güzelöz kardeşlerin yeğeni Kemal Günal, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu 16 Aralık 2019’da vefat etmiştir. Cenazesi, 17 Aralık 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Mersin’in Mezitli ilçesindeki Fatih Cami’inde cenaze namazı kılınarak Mezitli mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Mezitli’de kendi hanelerinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA
merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesinin,sevenlerinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim