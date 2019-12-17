Kemal Günal 30 yaşında

Aslen Güneşli Mahallesi’nden merhum marangoz Kemal Günal’ın torunu, Mernuş Günal’ın oğlu, sanayi esnaflarından Ahmet ve Turgay Günal kardeşlerin yeğeni, Murat Günal’ın kardeşi, Fatih, Veysel, Ali, Cevdet ve Mehmet Güzelöz kardeşlerin yeğeni Kemal Günal, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu 16 Aralık 2019’da vefat etmiştir. Cenazesi, 17 Aralık 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Mersin’in Mezitli ilçesindeki Fatih Cami’inde cenaze namazı kılınarak Mezitli mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Mezitli’de kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0553 208 9072 babası Mernuş

0537 422 5427 ağabeyi Murat