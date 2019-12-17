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Kemal Günal 30 yaşında

Kemal Günal 30 yaşında

Kemal Günal 30 yaşında

Aslen Güneşli Mahallesi’nden merhum marangoz Kemal Günal’ın torunu, Mernuş Günal’ın oğlu, sanayi esnaflarından Ahmet ve Turgay Günal kardeşlerin yeğeni, Murat Günal’ın kardeşi, Fatih, Veysel, Ali, Cevdet ve Mehmet Güzelöz kardeşlerin yeğeni Kemal Günal, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu 16 Aralık 2019’da vefat etmiştir. Cenazesi, 17 Aralık 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Mersin’in Mezitli ilçesindeki Fatih Cami’inde cenaze namazı kılınarak Mezitli mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Mezitli’de kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0553 208 9072 babası Mernuş
0537 422 5427 ağabeyi Murat


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Sabit Yinanç Elbistan 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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Yılmaz kalkan 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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ahmet kara 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Murtaza AKKUŞ 12 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA

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cuma eser 12 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 12 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Mehmet Akif İNAL 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesinin,sevenlerinin başı sağolsun

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