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Kemal Çevik, 79 yaşında

Kemal Çevik, 79 yaşında

Kemal Çevik, 79 yaşında

Merhum Mevlüt Çevik ile Münevver Çevik’in oğlu, emekli öğretmen merhum Günsel Çevik’in eşi,Yasemin, Berrin, Nilgün, Songül ve Mehmet İbrahim Çevik’in babası, Semih Sezer ve Mustafa Koser’in kayınbabası emekli öğretmen Kemal Çevik, 79 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Nisan 2019 Perşembe günü öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camiinden kaldırılıp Kurtköy Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i oğlu Mehmet İbrahim Çevik’in evinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 507 303 36 80 Mehmet İbrahim Çevik

0 505 246 38 82 Semih Sezer

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Sait anteplioglu 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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GÜRSEL CERİT 4 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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İrfan Altunay 4 hafta önce

İbrahim'ciğim başınız sağolsun Allah sabırlar ihsan eylesin..
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Kemal abim saygı duyduğum değerli bir insandı...

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 4 hafta önce

Merhum hocama Allah'tan rahmet; kederli ailesine,çocuklarına,eş-dost ve yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekânı cennet olsun.Amin.

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Sadi cinal 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamza topsakal 4 hafta önce

Merhum kemal hocama Allahdan rahmet evlatlarına damatlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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Hamdi olgun 4 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Duran ve Gülay Fındık Almanya 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Çevik ailesinin başı sağolsun

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