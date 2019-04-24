Merhum Mevlüt Çevik ile Münevver Çevik’in oğlu, emekli öğretmen merhum Günsel Çevik’in eşi,Yasemin, Berrin, Nilgün, Songül ve Mehmet İbrahim Çevik’in babası, Semih Sezer ve Mustafa Koser’in kayınbabası emekli öğretmen Kemal Çevik, 79 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Nisan 2019 Perşembe günü öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camiinden kaldırılıp Kurtköy Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i oğlu Mehmet İbrahim Çevik’in evinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 507 303 36 80 Mehmet İbrahim Çevik
0 505 246 38 82 Semih Sezer
Allah rahmet eylesin