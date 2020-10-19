Kemal Baş 75Yaşında

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19 Ekim 2020 Pazartesi 06:14
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşAllah.
merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun