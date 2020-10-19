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Kemal Baş 75Yaşında

Kemal Baş 75Yaşında
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Elbistan Kızılcaoba Mahallesinden Veli ve Raziye Baş ailesinin oğlu, Şeker fabrikasınden emekli Havva Baş’ın eşi, Ali ve Murat Baş kardeşlerin babası, merhum Mink Mustafa Dal’ın eniştesi, merhum Koreli Ahmet Fındık’ın damadı, Recep Fındık ve Ahmet Fındık, mimar Mehmet Dal, Mükremin Dal ve Ahmet Dal’ın enişteleri, Emekli öğretmen Kemal Baş 15 ekim 2020 günü vefat etmiştir.
Taziyesi kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefon
0544 250 22 46


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Kemal Baş 75Yaşında
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Ahmet Dokuyucu 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun

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DURMUŞ ÇOLAK 2 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşAllah.

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cuma eser 2 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Kadir Özkara 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ö.YÜCE 1 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.

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HÜSEYİN ÖNAT 47 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Muktat karabayır 35 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet pamir (izmir) 9 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

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