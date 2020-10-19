Kemal Baş 75Yaşında

Elbistan Kızılcaoba Mahallesinden Veli ve Raziye Baş ailesinin oğlu, Şeker fabrikasınden emekli Havva Baş’ın eşi, Ali ve Murat Baş kardeşlerin babası, merhum Mink Mustafa Dal’ın eniştesi, merhum Koreli Ahmet Fındık’ın damadı, Recep Fındık ve Ahmet Fındık, mimar Mehmet Dal, Mükremin Dal ve Ahmet Dal’ın enişteleri, Emekli öğretmen Kemal Baş 15 ekim 2020 günü vefat etmiştir.



Taziyesi kendi hanesinde okunmuştur.



Taziye için telefon



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