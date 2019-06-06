Güneşli mahallesinden merhum Antepli Aşçı İbrahim Arık'ın oğlu, Mehmet Antepli, kebabcı Mustafa, merhum tatlıcı Şükrü, merhum kebabcı Hacı, merhum küncü lapaklı Sadettin Arık kardeşlerin kardeşi, merhum Ayvaz, Nuri ve Sevim kardeşlerin babası, merhum Gülüm Necati'nin eniştesi, Öğretmen Kadir Güneş'in bacanağı, Kebabcı Hayri Arık 5 Haziran 2019 çarşamba günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Kılıç Market yanı Flo Karşısı kendi hanesinde okunmaktadır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah