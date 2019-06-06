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Kebabcı Hayri Arık

Kebabcı Hayri Arık

Kebabcı Hayri Arık
Güneşli mahallesinden merhum Antepli Aşçı İbrahim Arık'ın oğlu,  Mehmet Antepli, kebabcı Mustafa, merhum tatlıcı  Şükrü, merhum kebabcı Hacı, merhum küncü lapaklı Sadettin Arık kardeşlerin kardeşi,  merhum Ayvaz, Nuri ve Sevim kardeşlerin babası,  merhum Gülüm Necati'nin eniştesi, Öğretmen Kadir Güneş'in bacanağı, Kebabcı Hayri Arık 5 Haziran 2019 çarşamba günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerimi Kılıç Market yanı Flo Karşısı kendi hanesinde okunmaktadır. 

Yerel Manşetler
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Yilmaz kalkan 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 10 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Mehmet pamir (izmir) 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesine sabır versin inşAllah

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