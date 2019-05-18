Kazım Mert 81 yaşında,

Büyük yapalak mahallesinden olup, uzun yıllar Elbistan’da esnaflık yapan merhum Hacı Mustafa ve Fatma Mert ailesinin oğlu, eski Belediye Başkanı merhum Hacı Mehmet Mert’in kardeşi, Sıfat Hatice Mert’in eşi, Hasan, Samittin, Mazhar, Mustafa ve Reşat Mert kardeşlerin babası, Ekrem Kurt, Mehmet Kurt, Yunus Öztürk, Ekrem Köse ve Yavuz Pehlivan bacanakların kayınbabası, Çarşı esnaflarından Kazım Mert 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Mayıs 2019 Pazar günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi Battalgazi mahallesi Barbaros Caddesi Paşalık Camii civarı Gözde Market arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 542 216 62 37 oğlu Hasan Mert
0 544 540 42 46 oğlu Reşat Mert
0543 476 25 16 oğlu Samittin Mert
0536 593 40 59 oğlu Mazhar Mert
0532 604 28 61 oğlu Mustafa Mert
kazım abime Allahtan rahmet mazhar bey ve diger yakinlarina baş sağlığı diliyorum mekanı cennet olsun