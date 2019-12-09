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Kazım Hurman 89 yaşında

Kazım Hurman 89 yaşında

Kazım Hurman 89 yaşında

Yukarı Ortaören mahallesinden Emiş Durdu’nun oğlu, sanayi esnaflarından Yunus, Durdu ve Mustafa Hurman, Rabia, Sevim ve Ümmügül kardeşlerin babaları, Hayri Ekici, Erol Yalçın, Şenol Türkan’ın kayınbabaları, sanayi esnaflarından Zeki Hurman’ın amcası Kazım Hurman vefat etmiştir.
Cenazesi 10 Aralık 2019 Salı günü öğle namazına müteakip Pınarbaşı camiinde kılınarak Pınarbaşı Mahallesi Türkköyü Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Ulvi Özsoy Diyaliz Merkezi yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 834 27 50 oğlu Yunus,
0 543 605 63 50 oğlu Durdu,
0 543 413 57 64 oğlu Mustafa.

 


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