banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kazım Aksoy 74 yaşında

Kazım Aksoy 74 yaşında
banner17
banner43

Akbayır mahallesi Miccolar Kabilesinden,  Mehmet Aksoy’un oğlu, Ahmet, Bekir, Fatma Aksoy, Ayşe Kılınç kardeşlerin kardeş, Ferruh Aksoy’un babası, İsa Kılınç’ın dayısı Kazım Aksoy vefat etmiştir. Cenazesi 25 Temmuz Cumartesi günü öğle namazına müteakip Akbayır Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için tel:
0531 327 10 46 oğlu Ferruh
0530 696 21 18 yeğeni Bayram  Aksoy
0536 285 75 74 yeğeni Mehmet Aksoy


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kazım Aksoy 74 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTOR VE BİSR V 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emine Saykin Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Durmuş ali TūRKMEN 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HÜSEYİN ÖNAT 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Erman (Hoca) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar