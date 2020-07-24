Akbayır mahallesi Miccolar Kabilesinden, Mehmet Aksoy’un oğlu, Ahmet, Bekir, Fatma Aksoy, Ayşe Kılınç kardeşlerin kardeş, Ferruh Aksoy’un babası, İsa Kılınç’ın dayısı Kazım Aksoy vefat etmiştir. Cenazesi 25 Temmuz Cumartesi günü öğle namazına müteakip Akbayır Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için tel:
0531 327 10 46 oğlu Ferruh
0530 696 21 18 yeğeni Bayram Aksoy
0536 285 75 74 yeğeni Mehmet Aksoy
Kazım Aksoy 74 yaşında
24 Temmuz 2020 Cuma 17:52
Akbayır mahallesi Miccolar Kabilesinden, Mehmet Aksoy’un oğlu, Ahmet, Bekir, Fatma Aksoy, Ayşe Kılınç kardeşlerin kardeş, Ferruh Aksoy’un babası, İsa Kılınç’ın dayısı Kazım Aksoy vefat etmiştir. Cenazesi 25 Temmuz Cumartesi günü öğle namazına müteakip Akbayır Mezarlığına defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN