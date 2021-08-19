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Kasım Çetin 87 Yaşında

Kasım Çetin 87 Yaşında
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Aslen Ekinözü Kabaktepe mahallesinden olup Yunus Emre mahallesine ikamet eden Ali ve Fadime Çetin ailesinin oğlu, Nasife Çetin'in eşi, Bekir, Ali, sanayi esnaflarından Fevzi, Maşallah, Ramazan, Cuma, Bayram ve Sariye Çetin kardeşlerin babası odun ambarları esnaflarından Kasım Çetin 19 Ağustos 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Ağustos 2021 Perşembe günü öğlen namazına müteakip Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i eski balık gölü yanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0537 938 82 08 Oğlu Cuma Çetin

0542 206 64 02 Oğlu Ramazan Çetin

0542 816 52 85 Oğlu Maşallah Çetin

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Kasım Çetin 87 Yaşında
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ALI Akarsu İstanbul 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Cuma gül 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun ailesine ve yakinlarina bassagligi diliyorum

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DERVİŞ DOĞAN 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Sabit Yinanç 54 dakika önce

Merhuma cenabı Allah tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 50 dakika önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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