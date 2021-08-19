Kasım Çetin 87 Yaşında

Aslen Ekinözü Kabaktepe mahallesinden olup Yunus Emre mahallesine ikamet eden Ali ve Fadime Çetin ailesinin oğlu, Nasife Çetin'in eşi, Bekir, Ali, sanayi esnaflarından Fevzi, Maşallah, Ramazan, Cuma, Bayram ve Sariye Çetin kardeşlerin babası odun ambarları esnaflarından Kasım Çetin 19 Ağustos 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Ağustos 2021 Perşembe günü öğlen namazına müteakip Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i eski balık gölü yanında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0537 938 82 08 Oğlu Cuma Çetin
0542 206 64 02 Oğlu Ramazan Çetin
0542 816 52 85 Oğlu Maşallah Çetin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim